Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1759 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1759
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1759 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 25736 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Сохранность UNC
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 18 октября 2022
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Дата 28 мая 2020
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Где продать?
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