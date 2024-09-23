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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1759 года S JV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1759 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1759 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1759 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 25736 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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