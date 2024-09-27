Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1778 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1778 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22948 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
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Дата 14 марта 2024
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Дата 27 апреля 2023
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Дата 15 марта 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 2 ноября 2022
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Дата 21 октября 2021
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