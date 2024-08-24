Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1759 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1759
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1759 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 900 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность VF25 NGC
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец AA Muntenveiling
Дата 4 июля 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
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