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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1759 года M J (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1759 года M J - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1759 года M J - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1759 года со знаком M J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 600 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Silicua Coins - October 16, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M J на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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