Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1759 года M J (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1759
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1759 года со знаком M J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 600 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2022.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Дата 5 октября 2021
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Дата 29 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 28 октября 2020
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Дата 16 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
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Дата 15 октября 2020
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Дата 24 октября 2019
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