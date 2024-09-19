Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1778 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 мараведи
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1778 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Jesús Vico за 150 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2021.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
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Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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