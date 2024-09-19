Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1774 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 мараведи
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1774 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность XF
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