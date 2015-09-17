flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 фунта (трансваальский) 1896 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6585 гр
  • Диаметр19,4 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC104,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1/2 фунта (трансваальский)
  • Год1896
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:510 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 30582 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5170 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
2340 $
Цена в валюте аукциона 2340 USD
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Möller - 20 ноября 2024
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Jean ELSEN - 16 ноября 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата16 ноября 2024
СохранностьF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
ПродавецStack's
Дата1 ноября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Stack's - 23 августа 2024
ПродавецStack's
Дата23 августа 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Heritage - 13 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 марта 2024
ПродавецCasa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Дата1 марта 2024
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - 29 февраля 2024
ПродавецFellows Auctioneers Ltd
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Heritage - 21 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата21 декабря 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Coin Cabinet - 10 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата10 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Varesi - 20 сентября 2023
ПродавецVaresi
Дата20 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Stack's - 25 августа 2023
ПродавецStack's
Дата25 августа 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Roma Numismatics - 3 августа 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата3 августа 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Stack's - 19 мая 2023
ПродавецStack's
Дата19 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Stack's - 20 января 2023
ПродавецStack's
Дата20 января 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Schulman - 15 декабря 2022
ПродавецSchulman
Дата15 декабря 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Sonntag - 28 ноября 2022
ПродавецSonntag
Дата28 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1896 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года составляет 510 USD. В монете содержится 3,6585 гр чистого золота, поэтому ниже 412,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года?

Для продажи 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

