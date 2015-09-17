1/2 фунта (трансваальский) 1896 года (ЮАР, Трансвааль)
Фотография: Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,916)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6585 гр
- Диаметр19,4 мм
- ГуртРубчатый
- Тираж UNC104,000
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодТрансвааль
- Номинал1/2 фунта (трансваальский)
- Год1896
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 30582 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5170 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года составляет 510 USD. В монете содержится 3,6585 гр чистого золота, поэтому ниже 412,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года?
Для продажи 1/2 фунта (трансваальский) 1896 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.