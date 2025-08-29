flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 фунта (трансваальский) 1895 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6585 гр
  • Диаметр19,4 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC135,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1/2 фунта (трансваальский)
  • Год1895
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:440 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (211)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 31834 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Soler y Llach - 8 ноября 2024
ПродавецSoler y Llach
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе SINCONA - 23 октября 2024
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе SINCONA - 23 октября 2024
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе CNG - 11 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата11 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе CNG - 11 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата11 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Heritage - 30 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата30 мая 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Jean ELSEN - 23 марта 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата23 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Stack's - 18 января 2024
ПродавецStack's
Дата18 января 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Katz - 24 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата24 ноября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Stack's - 3 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата3 ноября 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2025
СохранностьAU55 NGC
К аукциону
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1895 на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2025
СохранностьAU53 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года составляет 440 USD. В монете содержится 3,6585 гр чистого золота, поэтому ниже 412,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года?

Для продажи 1/2 фунта (трансваальский) 1895 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
