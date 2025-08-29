flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 фунта (трансваальский) 1894 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6585 гр
  • Диаметр19,4 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC39,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1/2 фунта (трансваальский)
  • Год1894
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:420 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 25070 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11163 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
1579 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе CNG - 11 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата11 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Spink - 26 июня 2024
ПродавецSpink
Дата26 июня 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage - 16 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата16 мая 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Coin Cabinet - 30 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 апреля 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Schulman - 28 марта 2024
ПродавецSchulman
Дата28 марта 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Jean ELSEN - 23 марта 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата23 марта 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Spink - 26 января 2024
ПродавецSpink
Дата26 января 2024
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Oslo Myntgalleri - 26 ноября 2023
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата26 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Münzenonline - 24 ноября 2023
ПродавецMünzenonline
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Stack's - 3 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата3 ноября 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Coin Cabinet - 10 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата10 октября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage - 19 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата19 июля 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage - 25 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата25 мая 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Где купить?
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1894 на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2025
СохранностьVF35 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года составляет 420 USD. В монете содержится 3,6585 гр чистого золота, поэтому ниже 412,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года?

Для продажи 1/2 фунта (трансваальский) 1894 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

