1/2 фунта (трансваальский) 1893 года (ЮАР, Трансвааль)

Аверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года - цена золотой монеты - ЮАР, ТрансваальРеверс монеты - 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6585 гр
  • Диаметр19,4 мм
  • ГуртРубчатый

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1/2 фунта (трансваальский)
  • Год1893
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4200 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года - цена золотой монеты - ЮАР, Трансвааль
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 25068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19550 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Stack's - 14 января 2024
ПродавецStack's
Дата14 января 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Stack's - 14 сентября 2023
ПродавецStack's
Дата14 сентября 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Stack's - 19 мая 2023
ПродавецStack's
Дата19 мая 2023
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ПродавецStack's
Дата3 марта 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Numismática Leilões - 22 апреля 2022
ПродавецNumismática Leilões
Дата22 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Heritage - 7 апреля 2022
ПродавецHeritage
Дата7 апреля 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Heritage Eur - 20 ноября 2020
ПродавецHeritage Eur
Дата20 ноября 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Heritage - 9 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата9 сентября 2019
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Heritage - 7 января 2019
ПродавецHeritage
Дата7 января 2019
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2018
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Künker - 21 июня 2018
ПродавецKünker
Дата21 июня 2018
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Heritage - 23 апреля 2018
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2018
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Heritage - 8 января 2018
ПродавецHeritage
Дата8 января 2018
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2017
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Stack's - 12 августа 2016
ПродавецStack's
Дата12 августа 2016
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Heritage - 19 апреля 2016
ПродавецHeritage
Дата19 апреля 2016
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1893 на аукционе Heritage - 4 января 2016
ПродавецHeritage
Дата4 января 2016
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Где купить?
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года составляет 4200 USD. В монете содержится 3,6585 гр чистого золота, поэтому ниже 412,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года?

Для продажи 1/2 фунта (трансваальский) 1893 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
