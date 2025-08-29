flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 фунта (трансваальский) 1892 года. Двойной вал (ЮАР, Трансвааль)

Разновидность: Двойной вал

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6585 гр
  • Диаметр19,4 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC10,000
  • Тираж PROOF20

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодТрансвааль
  • Номинал1/2 фунта (трансваальский)
  • Год1892
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Средняя цена:1100 USD
Средняя цена (PROOF):25000 USD
Цены на аукционах (127)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года. Двойной вал. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Schulman b.v. за 45000 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2022.

ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе CoinsNB - 14 июня 2025
ПродавецCoinsNB
Дата14 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 343 EUR
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьVF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Stack's - 23 августа 2024
ПродавецStack's
Дата23 августа 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Stack's - 14 января 2024
ПродавецStack's
Дата14 января 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Stack's - 14 января 2024
ПродавецStack's
Дата14 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Stack's - 3 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата3 ноября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Coin Cabinet - 10 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата10 октября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Stack's - 14 сентября 2023
ПродавецStack's
Дата14 сентября 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Stack's - 17 августа 2023
ПродавецStack's
Дата17 августа 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьPF62 CAMEO NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ПродавецStack's
Дата3 марта 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Heritage - 18 января 2023
ПродавецHeritage
Дата18 января 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Stack's - 16 января 2023
ПродавецStack's
Дата16 января 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта (трансваальский) 1892 на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года, разновидность - двойной вал?

По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года, разновидность - двойной вал, составляет 1100 USD для регулярного чекана и 25000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6585 гр чистого золота, поэтому ниже 412,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года, вариант - двойной вал?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года, вариант - двойной вал, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года. Двойной вал?

Для продажи 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

