1/2 фунта (трансваальский) 1892 года. Двойной вал (ЮАР, Трансвааль)
Разновидность: Двойной вал
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,916)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6585 гр
- Диаметр19,4 мм
- ГуртРубчатый
- Тираж UNC10,000
- Тираж PROOF20
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодТрансвааль
- Номинал1/2 фунта (трансваальский)
- Год1892
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года. Двойной вал. Это золотая монета периода Трансвааля. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Schulman b.v. за 45000 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2022.
Сколько стоит золотая монета Трансвааля 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года, разновидность - двойной вал?
По последним данным на 29 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года, разновидность - двойной вал, составляет 1100 USD для регулярного чекана и 25000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6585 гр чистого золота, поэтому ниже 412,99 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года, вариант - двойной вал?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года, вариант - двойной вал, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года. Двойной вал?
Для продажи 1/2 фунта (трансваальский) 1892 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.