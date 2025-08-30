flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1959 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1 фунт 1959 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1 фунт 1959 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC1,132
  • Тираж PROOF630

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1 фунт
  • Год1959
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:480 USD
Средняя цена (PROOF):580 USD
График аукционных продаж 1 фунт 1959 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1959 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе London Coins LTD за 650 GBP. Торги состоялись 6 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF66 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе SINCONA - 27 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Frühwald - 2 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата2 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе London Coins - 6 июня 2021
ПродавецLondon Coins
Дата6 июня 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе London Coins - 7 марта 2021
ПродавецLondon Coins
Дата7 марта 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Heritage - 12 ноября 2020
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Heritage - 12 ноября 2020
ПродавецHeritage
Дата12 ноября 2020
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Heritage - 21 мая 2020
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Heritage - 21 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата21 мая 2020
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Auction World - 20 апреля 2020
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2020
СохранностьPF63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Jean ELSEN - 14 сентября 2019
ПродавецJean ELSEN
Дата14 сентября 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
ПродавецHeritage
Дата13 сентября 2016
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе WAG - 6 сентября 2015
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2012
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе UBS - 8 сентября 2009
ПродавецUBS
Дата8 сентября 2009
СохранностьUNC
Цена
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Stack's - 19 августа 2009
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе Stack's - 19 августа 2009
ПродавецStack's
Дата19 августа 2009
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1959 на аукционе UBS - 24 января 2006
ПродавецUBS
Дата24 января 2006
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1959 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1959 года составляет 480 USD для регулярного чекана и 580 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1959 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1959 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт 1959 года?

Для продажи 1 фунт 1959 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет Елизаветы IIМонеты ЮАР 1959 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1 фунтНумизматические аукционы