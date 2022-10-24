flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1958 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1 фунт 1958 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1 фунт 1958 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Bolaffi S.p.A.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж PROOF515

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1 фунт
  • Год1958
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):520 USD
График аукционных продаж 1 фунт 1958 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1958 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт 1958 на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
582 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
ЮАР 1 фунт 1958 на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьPF65 NGC
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
ЮАР 1 фунт 1958 на аукционе Stephen Album - 18 сентября 2022
ПродавецStephen Album
Дата18 сентября 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1958 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1958 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1958 на аукционе London Coins - 7 марта 2021
ПродавецLondon Coins
Дата7 марта 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1958 на аукционе Heritage - 1 октября 2020
ЮАР 1 фунт 1958 на аукционе Heritage - 1 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2020
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1958 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1958 года составляет 520 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1958 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1958 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт 1958 года?

Для продажи 1 фунт 1958 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет Елизаветы IIМонеты ЮАР 1958 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1 фунтНумизматические аукционы