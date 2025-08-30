flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1957 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1 фунт 1957 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1 фунт 1957 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: London Coins LTD

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж PROOF560

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1 фунт
  • Год1957
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):590 USD
График аукционных продаж 1 фунт 1957 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1957 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1154 проданному на аукционе London Coins LTD за 850 GBP. Торги состоялись 31 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт 1957 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
1144 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
ЮАР 1 фунт 1957 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
ЮАР 1 фунт 1957 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1957 на аукционе Heritage - 21 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата21 мая 2020
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1957 на аукционе Heritage - 18 октября 2018
ПродавецHeritage
Дата18 октября 2018
СохранностьPF66 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1957 на аукционе Heritage - 24 мая 2018
ПродавецHeritage
Дата24 мая 2018
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1957 на аукционе London Coins - 5 декабря 2016
ПродавецLondon Coins
Дата5 декабря 2016
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1957 на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1957 на аукционе Heritage - 15 мая 2014
ПродавецHeritage
Дата15 мая 2014
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1957 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1957 года составляет 590 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1957 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1957 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт 1957 года?

Для продажи 1 фунт 1957 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

