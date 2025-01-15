flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1956 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1 фунт 1956 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1 фунт 1956 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж PROOF508

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1 фунт
  • Год1956
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):650 USD
График аукционных продаж 1 фунт 1956 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1956 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе St James’s Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 15 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьPF67 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьPF65 NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе Coin Cabinet - 23 февраля 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 февраля 2020
СохранностьPF67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе V. GADOURY - 16 ноября 2018
ПродавецV. GADOURY
Дата16 ноября 2018
СохранностьPF67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе Heritage - 1 ноября 2018
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе Heritage - 1 ноября 2018
ПродавецHeritage
Дата1 ноября 2018
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе Reinhard Fischer - 19 мая 2018
ПродавецReinhard Fischer
Дата19 мая 2018
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1956 на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 мая 2015
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1956 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1956 года составляет 650 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1956 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1956 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт 1956 года?

Для продажи 1 фунт 1956 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет Елизаветы IIМонеты ЮАР 1956 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1 фунтНумизматические аукционы