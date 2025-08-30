1/2 фунта 1959 года (ЮАР, Елизавета II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,944 гр
- Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
- Диаметр19,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,130
- Тираж PROOF630
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодЕлизавета II
- Номинал1/2 фунта
- Год1959
- ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
- Монетный дворПретория
- НазначениеИнвестиционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1959 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1253 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1959 года?
По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1959 года составляет 320 USD для регулярного чекана и 400 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1959 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1959 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 фунта 1959 года?
Для продажи 1/2 фунта 1959 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.