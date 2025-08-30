flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 фунта 1959 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1/2 фунта 1959 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1/2 фунта 1959 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,944 гр
  • Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,130
  • Тираж PROOF630

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1/2 фунта
  • Год1959
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:320 USD
Средняя цена (PROOF):400 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта 1959 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1959 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1253 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF65 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе SINCONA - 27 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Auction World - 17 июля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2022
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Auction World - 17 июля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Frühwald - 2 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата2 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе London Coins - 7 марта 2021
ПродавецLondon Coins
Дата7 марта 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Jean ELSEN - 14 сентября 2019
ПродавецJean ELSEN
Дата14 сентября 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Emporium Hamburg - 26 октября 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 октября 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
ПродавецHeritage
Дата13 сентября 2016
СохранностьPF68 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Bolaffi - 19 декабря 2015
ПродавецBolaffi
Дата19 декабря 2015
СохранностьНет оценки
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Heritage - 25 июня 2015
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Heritage - 25 июня 2015
ПродавецHeritage
Дата25 июня 2015
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе SINCONA - 1 ноября 2011
ПродавецSINCONA
Дата1 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе UBS - 8 сентября 2009
ПродавецUBS
Дата8 сентября 2009
СохранностьUNC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Stack's - 19 августа 2009
ЮАР 1/2 фунта 1959 на аукционе Stack's - 19 августа 2009
ПродавецStack's
Дата19 августа 2009
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1959 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1959 года составляет 320 USD для регулярного чекана и 400 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1959 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1959 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта 1959 года?

Для продажи 1/2 фунта 1959 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет Елизаветы IIМонеты ЮАР 1959 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1/2 фунтаНумизматические аукционы