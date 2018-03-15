flag
1/2 фунта 1958 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1/2 фунта 1958 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1/2 фунта 1958 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,944 гр
  • Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF515

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1/2 фунта
  • Год1958
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:460 USD
Средняя цена (PROOF):300 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта 1958 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1958 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 63316 проданному на аукционе Heritage Auctions за 540 USD. Торги состоялись 15 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта 1958 на аукционе Stephen Album - 18 сентября 2022
ПродавецStephen Album
Дата18 сентября 2022
СохранностьPROOF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
ЮАР 1/2 фунта 1958 на аукционе Heritage - 1 октября 2020
ЮАР 1/2 фунта 1958 на аукционе Heritage - 1 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2020
СохранностьPF65 NGC
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
ЮАР 1/2 фунта 1958 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ЮАР 1/2 фунта 1958 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьPF65 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1958 на аукционе Heritage - 31 октября 2013
ЮАР 1/2 фунта 1958 на аукционе Heritage - 31 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2013
СохранностьPF66 CAMEO PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1958 на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьUNC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1958 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1958 года составляет 460 USD для регулярного чекана и 300 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1958 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1958 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта 1958 года?

Для продажи 1/2 фунта 1958 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

