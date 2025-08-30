flag
1/2 фунта 1957 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1/2 фунта 1957 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1/2 фунта 1957 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,944 гр
  • Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF560

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1/2 фунта
  • Год1957
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
Средняя цена:530 USD
Средняя цена (PROOF):260 USD
Цены на аукционах (8)

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1957 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 65225 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 28 июня 2015.

ЮАР 1/2 фунта 1957 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
606 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
ЮАР 1/2 фунта 1957 на аукционе Stack's - 16 января 2023
ПродавецStack's
Дата16 января 2023
СохранностьPF67 PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
ЮАР 1/2 фунта 1957 на аукционе St James’s - 21 сентября 2022
ПродавецSt James’s
Дата21 сентября 2022
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1957 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1957 на аукционе Heritage - 18 октября 2018
ПродавецHeritage
Дата18 октября 2018
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1957 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьPF66 CAMEO PCGS
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1957 на аукционе Heritage - 31 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2013
СохранностьPF66 CAMEO PCGS
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1957 на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1957 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1957 года составляет 530 USD для регулярного чекана и 260 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1957 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1957 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта 1957 года?

Для продажи 1/2 фунта 1957 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

