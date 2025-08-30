flag
1/2 фунта 1956 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1/2 фунта 1956 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1/2 фунта 1956 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,944 гр
  • Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF508

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1/2 фунта
  • Год1956
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:480 USD
Средняя цена (PROOF):300 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта 1956 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1956 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 35047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьPF66 CAMEO NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе V. GADOURY - 16 ноября 2018
ПродавецV. GADOURY
Дата16 ноября 2018
СохранностьPF66 PCGS
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Heritage - 1 ноября 2018
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Heritage - 1 ноября 2018
ПродавецHeritage
Дата1 ноября 2018
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Goldberg - 16 сентября 2015
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Goldberg - 16 сентября 2015
ПродавецGoldberg
Дата16 сентября 2015
СохранностьPF67 CAMEO NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьPF64 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Heritage - 14 января 2015
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Heritage - 14 января 2015
ПродавецHeritage
Дата14 января 2015
СохранностьPF67 CAMEO PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Goldberg - 1 февраля 2012
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Goldberg - 1 февраля 2012
ПродавецGoldberg
Дата1 февраля 2012
СохранностьPROOF
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1956 на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьUNC
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1956 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1956 года составляет 480 USD для регулярного чекана и 300 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1956 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1956 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта 1956 года?

Для продажи 1/2 фунта 1956 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

