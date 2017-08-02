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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

Талер 1865 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - Талер 1865 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - Талер 1865 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,400

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • НоминалТалер
  • Год1865
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты Талер 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 20415 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 2 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 июня 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 июня 2024
СохранностьXF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе WCN - 20 июня 2024
ПродавецWCN
Дата20 июня 2024
СохранностьVF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 540 PLN
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе WCN - 30 мая 2024
ПродавецWCN
Дата30 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
ПродавецCOINSNET
Дата24 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Gorny & Mosch - 7 ноября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе COINSNET - 3 сентября 2023
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе COINSNET - 3 сентября 2023
ПродавецCOINSNET
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Heritage - 6 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата6 июля 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Felzmann - 16 января 2023
ПродавецFelzmann
Дата16 января 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 27 ноября 2022
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата27 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Felzmann - 29 июня 2022
ПродавецFelzmann
Дата29 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе HIRSCH - 11 февраля 2022
ПродавецHIRSCH
Дата11 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2021
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1865 A на аукционе Kroha - 30 октября 2021
ПродавецKroha
Дата30 октября 2021
СохранностьVF
Цена
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