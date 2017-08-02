Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
Талер 1865 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC10,400
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- НоминалТалер
- Год1865
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты Талер 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 20415 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 2 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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