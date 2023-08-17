Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
Талер 1859 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC15,000
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- НоминалТалер
- Год1859
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты Талер 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 32668 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьAU
Цена
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