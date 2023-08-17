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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

Талер 1859 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - Талер 1859 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - Талер 1859 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC15,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • НоминалТалер
  • Год1859
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты Талер 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 32668 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Stephen Album - 18 мая 2025
ПродавецStephen Album
Дата18 мая 2025
СохранностьXF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 октября 2024
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Frühwald - 13 апреля 2024
ПродавецFrühwald
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьXF
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1859 A на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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