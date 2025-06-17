Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
2 талера 1854 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC8,600
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал2 талера
- Год1854
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 2 талера 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 9750 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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