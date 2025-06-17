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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

2 талера 1854 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 2 талера 1854 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC8,600

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал2 талера
  • Год1854
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 2 талера 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 9750 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2025.

Сохранность
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
10235 $
Цена в валюте аукциона 9750 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Auction World - 14 апреля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Künker - 22 марта 2024
ПродавецKünker
Дата22 марта 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Nihon - 10 декабря 2023
ПродавецNihon
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Stack's - 1 марта 2023
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Stack's - 1 марта 2023
ПродавецStack's
Дата1 марта 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1854 A на аукционе Heritage - 9 июня 2022
ПродавецHeritage
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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