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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1856 года

Медные монеты

Аверс
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1/4 крейцера 1856
Средняя цена70 $
Продажи
02
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