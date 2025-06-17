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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Талер 1862 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC47,859

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалТалер
  • Год1862
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (159)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 31201 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 октября 2024
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе WCN - 3 октября 2024
ПродавецWCN
Дата3 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 27 сентября 2024
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 27 сентября 2024
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата27 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 июня 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе WCN - 9 мая 2024
ПродавецWCN
Дата9 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьMS62
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 октября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Numimarket - 26 сентября 2023
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Numimarket - 26 сентября 2023
ПродавецNumimarket
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьMS62
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Rhenumis - 15 июня 2023
ПродавецRhenumis
Дата15 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Schulman - 6 апреля 2023
ПродавецSchulman
Дата6 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1862 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 марта 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 марта 2023
СохранностьVF
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