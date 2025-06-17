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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Талер 1858 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Талер 1858 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Талер 1858 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Studio Numismatico Raffaele Negrini

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,560

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалТалер
  • Год1858
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1858 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 34652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьVF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьXF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Kroha - 5 октября 2024
ПродавецKroha
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Rhenumis - 21 марта 2024
ПродавецRhenumis
Дата21 марта 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе CNG - 18 января 2024
ПродавецCNG
Дата18 января 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Negrini - 7 января 2024
ПродавецNegrini
Дата7 января 2024
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьMS62
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьMS62
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Nihon - 11 июня 2023
ПродавецNihon
Дата11 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1858 на аукционе Attica Auctions - 23 апреля 2023
ПродавецAttica Auctions
Дата23 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
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