Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
Талер 1858 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Studio Numismatico Raffaele Negrini
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,560
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- НоминалТалер
- Год1858
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (125)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1858 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 34652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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