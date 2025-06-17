Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1 гульден 1843 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30,5 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC163,500
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1 гульден
- Год1843
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2079 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 675 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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