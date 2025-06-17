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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 гульден 1843 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30,5 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC163,500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 гульден
  • Год1843
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2079 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 675 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1843 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1843 на аукционе Heritage - 29 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 270 USD
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1843 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1843 на аукционе Künker - 19 сентября 2019
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1843 на аукционе Höhn - 28 октября 2017
ПродавецHöhn
Дата28 октября 2017
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1843 на аукционе Heritage - 25 октября 2015
Шварцбург-Рудольштадт 1 гульден 1843 на аукционе Heritage - 25 октября 2015
ПродавецHeritage
Дата25 октября 2015
СохранностьMS61 NGC
Цена
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