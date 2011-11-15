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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/2 гульдена 1843 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC156,680

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1843
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1952 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьVF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/2 гульдена 1843 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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