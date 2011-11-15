Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/2 гульдена 1843 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC156,680
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1/2 гульдена
- Год1843
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1952 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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