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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 крейцер 1864 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 крейцер 1864 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 крейцер 1864 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,86 - 5,12 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,120

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 крейцер
  • Год1864
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 крейцер 1864 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1208 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 130 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьAU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1864 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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