Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/4 крейцера 1861 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,1 - 1,34 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,939,760
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1/4 крейцера
- Год1861
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1861 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1958 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 20 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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