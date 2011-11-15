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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/4 крейцера 1861 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1861 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/4 крейцера 1861 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,1 - 1,34 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,939,760

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1861
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1861 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1958 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 20 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1861 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1861 на аукционе Katz - 14 января 2024
ПродавецKatz
Дата14 января 2024
СохранностьAU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1861 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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