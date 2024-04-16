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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/4 крейцера 1853 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1853 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/4 крейцера 1853 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,1 - 1,34 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,939,760

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1853
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1853 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 3001 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1853 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1853 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1853 на аукционе Gärtner - 10 июня 2021
ПродавецGärtner
Дата10 июня 2021
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1853 на аукционе Gärtner - 22 февраля 2021
ПродавецGärtner
Дата22 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1853 на аукционе Gärtner - 12 октября 2020
ПродавецGärtner
Дата12 октября 2020
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1853 на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1853 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьUNC
Цена
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