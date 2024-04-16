Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/4 крейцера 1853 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,1 - 1,34 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,939,760
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1/4 крейцера
- Год1853
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1853 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 3001 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
Где продать?
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