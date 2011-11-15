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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/4 крейцера 1852 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1852 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/4 крейцера 1852 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,1 - 1,34 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,939,760

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1852
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1852 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1955 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1852 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1852 на аукционе Stephen Album - 28 ноября 2023
ПродавецStephen Album
Дата28 ноября 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1852 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1852 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1852 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2017
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1852 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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