Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
Талер 1864 года "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC4,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- НоминалТалер
- Год1864
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (234)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1864 года "50 лет правлению Фридриха Гюнтера". Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 31202 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата14 ноября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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