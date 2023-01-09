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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Талер 1864 года "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Талер 1864 года "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Талер 1864 года "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалТалер
  • Год1864
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (234)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1864 года "50 лет правлению Фридриха Гюнтера". Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 31202 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
1827 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Stephen Album - 18 мая 2025
ПродавецStephen Album
Дата18 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе WCN - 30 января 2025
ПродавецWCN
Дата30 января 2025
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе WCN - 19 декабря 2024
ПродавецWCN
Дата19 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьMS63
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 14 ноября 2024
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата14 ноября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Numisbalt - 1 сентября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе WCN - 4 июля 2024
ПродавецWCN
Дата4 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 июня 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
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Где продать?

Для продажи Талер 1864 "50 лет правлению Фридриха Гюнтера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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