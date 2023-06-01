Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1 крейцер 1868 года (Шварцбург-Рудольштадт, Альберт)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,86 - 5,12 гр
- Диаметр23,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC36,600
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодАльберт
- Номинал1 крейцер
- Год1868
- ПравительАльберт (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 крейцер 1868 года. Это медная монета периода Альберта. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 320 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.
Сохранность
Где продать?
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