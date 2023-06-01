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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 крейцер 1868 года (Шварцбург-Рудольштадт, Альберт)

Аверс монеты - 1 крейцер 1868 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, АльбертРеверс монеты - 1 крейцер 1868 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Альберт

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,86 - 5,12 гр
  • Диаметр23,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC36,600

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодАльберт
  • Номинал1 крейцер
  • Год1868
  • ПравительАльберт (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 крейцер 1868 года. Это медная монета периода Альберта. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 320 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Möller - 1 июня 2023
ПродавецMöller
Дата1 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Kroha - 29 октября 2022
ПродавецKroha
Дата29 октября 2022
СохранностьXF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Grün - 11 мая 2021
ПродавецGrün
Дата11 мая 2021
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Rauch - 17 марта 2018
ПродавецRauch
Дата17 марта 2018
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе WAG - 2 марта 2014
ПродавецWAG
Дата2 марта 2014
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1868 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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