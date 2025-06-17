Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
8 шиллингов 1816 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес2,809 гр
- Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
- Диаметр18,9 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC56,400
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал8 шиллингов
- Год1816
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 8 шиллингов 1816 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2024.
Сохранность
Где продать?
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