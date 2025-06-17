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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

8 шиллингов 1816 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

Аверс монеты - 8 шиллингов 1816 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIРеверс монеты - 8 шиллингов 1816 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес2,809 гр
  • Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
  • Диаметр18,9 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC56,400

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал8 шиллингов
  • Год1816
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 8 шиллингов 1816 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2024.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1816 MF на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1816 MF на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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