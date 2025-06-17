Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
16 шиллингов 1839 года IFF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес4,214 гр
- Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC63,168
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал16 шиллингов
- Год1839
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 16 шиллингов 1839 года со знаком IFF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4518 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 15 марта 2017.
Сохранность
Где продать?
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