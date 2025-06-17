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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

16 шиллингов 1839 года IFF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

Аверс монеты - 16 шиллингов 1839 года IFF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIРеверс монеты - 16 шиллингов 1839 года IFF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,214 гр
  • Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC63,168

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал16 шиллингов
  • Год1839
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 16 шиллингов 1839 года со знаком IFF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4518 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 15 марта 2017.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1839 IFF на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьXF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 136 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1839 IFF на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1839 IFF на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1839 IFF на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьXF
Цена
******
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Где продать?

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