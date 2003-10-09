flag
Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

16 шиллингов 1816 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

no imageno image

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,214 гр
  • Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,600

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал16 шиллингов
  • Год1816
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 16 шиллингов 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шлезвиг-ГольштейнаКаталог монет Фредерика VIМонеты Шлезвиг-Гольштейна 1816 годаВсе Шлезвиг-Гольштейнские монетыШлезвиг-Гольштейнские серебряные монетыШлезвиг-Гольштейнские монеты номиналом 16 шиллинговНумизматические аукционы