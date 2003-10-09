Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
16 шиллингов 1816 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес4,214 гр
- Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC30,600
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал16 шиллингов
- Год1816
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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