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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1848 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1848 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1848 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC499,744

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1848
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1848 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 400 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 18 февраля 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата18 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Numisbalt - 12 декабря 2020
ПродавецNumisbalt
Дата12 декабря 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Numismática Leilões - 12 августа 2020
ПродавецNumismática Leilões
Дата12 августа 2020
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Numisbalt - 23 мая 2020
ПродавецNumisbalt
Дата23 мая 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2020
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Aurea - 24 мая 2018
ПродавецAurea
Дата24 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Naumann - 4 марта 2018
ПродавецNaumann
Дата4 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Aurea - 10 декабря 2015
ПродавецAurea
Дата10 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Heritage - 27 марта 2014
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Heritage - 27 марта 2014
ПродавецHeritage
Дата27 марта 2014
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Heritage - 24 января 2013
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Heritage - 24 января 2013
ПродавецHeritage
Дата24 января 2013
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Heritage - 4 июня 2007
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Heritage - 4 июня 2007
ПродавецHeritage
Дата4 июня 2007
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1848 VS на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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