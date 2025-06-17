Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
30 шиллингов 1848 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес14,447 гр
- Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC499,744
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал30 шиллингов
- Год1848
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворКопенгаген
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1848 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 400 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Где продать?
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