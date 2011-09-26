Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
30 шиллингов 1844 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес14,447 гр
- Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC35,554
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал30 шиллингов
- Год1844
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1844 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3695 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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