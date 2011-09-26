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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1844 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1844 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1844 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC35,554

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1844
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1844 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3695 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1844 FF на аукционе Heritage - 16 января 2014
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1844 FF на аукционе Heritage - 16 января 2014
ПродавецHeritage
Дата16 января 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 705 USD
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1844 FF на аукционе Künker - 27 сентября 2011
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2011
СохранностьAU
Цена
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