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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Талер 1808 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - Талер 1808 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - Талер 1808 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес28,893 гр
  • Чистого серебра (0,8128 oz) 25,2814 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,303,619

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • НоминалТалер
  • Год1808
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (154)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Талер 1808 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3781 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьVF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
ПродавецCoins.ee
Дата4 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Numisbalt - 9 марта 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Coins.ee - 17 декабря 2024
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Coins.ee - 17 декабря 2024
ПродавецCoins.ee
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 13 декабря 2024
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Stephen Album - 22 сентября 2024
ПродавецStephen Album
Дата22 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Numisbalt - 7 апреля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата7 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Numisbalt - 10 декабря 2023
ПродавецNumisbalt
Дата10 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Gorny & Mosch - 7 ноября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1808 MF на аукционе Gorny & Mosch - 7 ноября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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