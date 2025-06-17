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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Талер 1804 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - Талер 1804 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - Талер 1804 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес28,893 гр
  • Чистого серебра (0,8128 oz) 25,2814 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC105,800

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • НоминалТалер
  • Год1804
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Талер 1804 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Gorny & Mosch - 19 ноября 2020
ПродавецGorny & Mosch
Дата19 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Gorny & Mosch - 19 ноября 2020
ПродавецGorny & Mosch
Дата19 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Busso Peus - 18 января 2020
ПродавецBusso Peus
Дата18 января 2020
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Künker - 16 мая 2018
ПродавецKünker
Дата16 мая 2018
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Emporium Hamburg - 15 ноября 2013
ПродавецEmporium Hamburg
Дата15 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Künker - 27 сентября 2011
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2011
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Künker - 29 сентября 2010
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2010
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1804 MF на аукционе Künker - 18 июня 2001
ПродавецKünker
Дата18 июня 2001
СохранностьXF
Цена
******
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