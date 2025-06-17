flag
Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1/3 талера 1808 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - 1/3 талера 1808 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - 1/3 талера 1808 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес9,631 гр
  • Чистого серебра (0,2709 oz) 8,4271 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC123,951

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • Номинал1/3 талера
  • Год1808
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/3 талера 1808 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1926 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - 22 апреля 2022
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Holmasto - 9 октября 2021
ПродавецHolmasto
Дата9 октября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Schulman - 16 июня 2021
ПродавецSchulman
Дата16 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Holmasto - 6 марта 2021
ПродавецHolmasto
Дата6 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Schulman - 3 марта 2021
ПродавецSchulman
Дата3 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Schulman - 20 октября 2020
ПродавецSchulman
Дата20 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Künker - 8 декабря 2016
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Künker - 12 марта 2015
ПродавецKünker
Дата12 марта 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Stephen Album - 20 сентября 2014
ПродавецStephen Album
Дата20 сентября 2014
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1808 MF на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шлезвиг-ГольштейнаКаталог монет Кристиана VIIМонеты Шлезвиг-Гольштейна 1808 годаВсе Шлезвиг-Гольштейнские монетыШлезвиг-Гольштейнские серебряные монетыШлезвиг-Гольштейнские монеты номиналом 1/3 талераНумизматические аукционы