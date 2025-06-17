Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1/3 талера 1808 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес9,631 гр
- Чистого серебра (0,2709 oz) 8,4271 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC123,951
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- Номинал1/3 талера
- Год1808
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/3 талера 1808 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1926 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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