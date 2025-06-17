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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1/3 талера 1788 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - 1/3 талера 1788 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - 1/3 талера 1788 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес9,631 гр
  • Чистого серебра (0,2709 oz) 8,4271 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • Номинал1/3 талера
  • Год1788
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/3 талера 1788 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 5634 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1788 MF на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1788 MF на аукционе Künker - 21 мая 2015
ПродавецKünker
Дата21 мая 2015
СохранностьVF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1788 MF на аукционе Künker - 4 декабря 2014
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1788 MF на аукционе Künker - 8 мая 2014
ПродавецKünker
Дата8 мая 2014
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1788 MF на аукционе Künker - 29 сентября 2010
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2010
СохранностьVF
Цена
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