Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1/3 талера 1788 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес9,631 гр
- Чистого серебра (0,2709 oz) 8,4271 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- Номинал1/3 талера
- Год1788
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/3 талера 1788 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 5634 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
Сохранность
Где продать?
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