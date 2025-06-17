Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
2 талера 1857 года B "50 лет правлению Георга Вильгельма" (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,000
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал2 талера
- Год1857
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (298)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 2 талера 1857 года "50 лет правлению Георга Вильгельма" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 24808 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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