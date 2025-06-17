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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

2 талера 1857 года B "50 лет правлению Георга Вильгельма" (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1857 года B "50 лет правлению Георга Вильгельма" - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 2 талера 1857 года B "50 лет правлению Георга Вильгельма" - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал2 талера
  • Год1857
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (298)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 2 талера 1857 года "50 лет правлению Георга Вильгельма" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 24808 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
682 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
489 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Auction World - 20 апреля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 декабря 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 PL PCGS
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе WCN - 19 сентября 2024
ПродавецWCN
Дата19 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Rauch - 27 июня 2024
ПродавецRauch
Дата27 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 2 талера 1857 B "50 лет правлению Георга Вильгельма" на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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