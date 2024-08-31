Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1872 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1872 B
Средняя цена 7 $
Продажи
0 8

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1872 B Золотая свадьба
Средняя цена 310 $
Продажи
6 954
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск