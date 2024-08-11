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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1863 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1863 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1863
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе KM NUMIS - November 21, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе KM NUMIS - November 21, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Nomisma - October 27, 2023
Продавец Nomisma
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Solidus Numismatik - February 28, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Nomisma - January 24, 2023
Продавец Nomisma
Дата 24 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Александр - October 19, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Александр - August 3, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1863 B на аукционе InAsta - May 5, 2022
Продавец InAsta
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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