Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1863
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Aurea (1)
- Bertolami (1)
- Cayón (1)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (2)
- Emporium Hamburg (2)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (3)
- InAsta (1)
- Katz (1)
- Klondike Auction (1)
- KM NUMIS (1)
- Kroha (2)
- Künker (5)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Nomisma (7)
- Nomisma Aste (1)
- NUMMUS Olomouc (2)
- Rauch (3)
- Reinhard Fischer (1)
- Solidus Numismatik (3)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (3)
- UBS (1)
- WAG (4)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (3)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск