Талер 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность UNC (12) AU (14) XF (26) VF (7) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (3) Сервис ННР (3)

Продавец Все фирмы

Artemide Aste (1)

Aurea (1)

Bertolami (1)

Cayón (1)

CoinsNB (1)

COINSNET (2)

Emporium Hamburg (2)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

HIRSCH (2)

Höhn (3)

InAsta (1)

Katz (1)

Klondike Auction (1)

KM NUMIS (1)

Kroha (2)

Künker (5)

Möller (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Nomisma (7)

Nomisma Aste (1)

NUMMUS Olomouc (2)

Rauch (3)

Reinhard Fischer (1)

Solidus Numismatik (3)

Sonntag (1)

Teutoburger (3)

UBS (1)

WAG (4)

WCN (1)

Wójcicki (1)

Александр (3)