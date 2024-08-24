Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1856 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1856
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1856 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1175 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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