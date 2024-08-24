Талер 1856 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1856 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1175 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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