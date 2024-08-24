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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1856 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1856 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1856 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1856 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1175 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Künker - February 8, 2018
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F "Горный" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1856 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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