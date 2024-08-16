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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1949 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 600 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Саксония-Альбертина Талер 1856 F на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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