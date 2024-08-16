Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1856
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1949 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 600 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (3)
- Emporium Hamburg (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Höhn (10)
- Künker (9)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Numimarket (1)
- Rauch (2)
- Soler y Llach (1)
- Solidus Numismatik (2)
- Stack's (2)
- Teutoburger (6)
- WAG (5)
- Westfälische (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Талер 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск