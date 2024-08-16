Талер 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1949 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 600 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

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