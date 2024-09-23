Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,230)
- Вес 2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 новый грош
- Год 1863
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2096 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
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Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
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