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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2608 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1856 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1856 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1856 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1856 F на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1856 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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