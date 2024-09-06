Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 талера
- Год 1856
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2533 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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