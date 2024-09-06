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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 талера 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 талера 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 талера
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2533 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Stack's - November 16, 2022
Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1856 F на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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